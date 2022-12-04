إسبانيا.. الشرطة تحدد مصدر الطرود المفخخة

الوكيل الإخباري - حددت الشرطة الإسبانية مصدر الطرود المفخخة التي استهدفت السفارة الأوكرانية وجهات عدة خلال اليومين الماضيين.



وكشف مصدر مطلع على التحقيق، أمس السبت، أن الشرطة الإسبانية أعلنت أن الطرود الستة المفخخة، التي أُرسلت إلى أهداف رفيعة المستوى في الأيام القليلة الماضية، أُرسلت على ما يبدو من مدينة بلد الوليد شمالي البلاد.

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وأُرسلت الطرود إلى شخصيات وجهات، مثل رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث، والسفارة الأوكرانية في مدريد، ومكاتب حكومية، وشركة للأقمار الصناعية تابعة للاتحاد الأوروبي، والسفارة الأمريكية، في الفترة ما بين 24 نوفمبر والثاني من ديسمبر.



وتم إبطال مفعول معظمها، لكن موظفاً في السفارة الأوكرانية أصيب بجروح طفيفة عندما انفجر أحد الطرود.



وصرح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، بأنه لم يتم تحديد هوية أي شخص على أنه مرسل الطرود.

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