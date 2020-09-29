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الثلاثاء، 29-09-2020 07:29 ص

عبر سبتة

إسبانيا تحبط محاولتي هجرة لمغاربة

رو
مدينة سبتة المغربية - أرشيفية


الوكيل الإخباري - أحبطت البحرية الإسبانية محاولتين منفصلتين للوصول إلى الضفة الشمالية عبر سواحل سبتة، وتمكنت من توقيف 11 مهاجرا غير شرعي من أصول مغربية.

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وأشارت صحيفة "إلفارو دي سيوتا" المحلية، إلى أن "وحدة الإنقاذ البحري الإسبانية تمكنت من اعتراض قارب قادم من المغرب وعلى متنه 7 أشخاص"، مشيرة إلى أنه "جرى نقلهم إلى ميناء سبتة لإجراء الفحوصات الطبية لهم قبل وضعهم في الحجر الصحي بمستشفى الصليب الأحمر".


وأضافت، أن "عناصر الحرس المدني الإسباني أجهضوا في اليوم ذاته محاولة أخرى للوصول إلى الجزيرة الخضراء بتوقيف 4 مغاربة، انطلقت رحلتهم من سواحل سبتة وتم وضعهم، بدورهم في الحجر الصحي أيضا".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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