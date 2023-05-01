إسبانيا تشهد أكثر من 70 مظاهرة للمطالبة برفع الأجور

الوكيل الاخباري- أفادت النقابات العمالية في إسبانيا، بانطلاق أكثر من 70 مظاهرة في جميع أرجاء البلاد، للمطالبة برفع الأجور، وذلك تزامنا مع يوم العمال العالمي.



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وأوضحت النقابات العمالية في إسبانيا في بيان مشترك نشر عبر "تويتر"، أن المظاهرات تحمل شعارات "رفع الأجور" و"خفض الأسعار" و"تقاسم الأرباح".



وجاء في البيان المشترك، "نحن بحاجة لأجور لائقة تتماشى مع التضخم، وتضمن القوة الشرائية، ولهذا السبب نحتاج إلى ضمانات برفع الأجور".



وركزت النقابات العمالية هذا العام على الحاجة الماسة إلى رفع الأجور لتخفيف فقدان العمال للقوة الشرائية وسط الأزمة التضخمية، والتي نسبوها إلى "أرباح الشركة المفرطة".



وإضافة إلى المطالب الرئيسة للنقابات العمالية، تم تقديم جملة من المطالب الثانوية للحكومة كإعادة توزيع الدخل لصالح الأسر المحتاجة ومراجعة تكلفة تسريح العمال.



وسيشارك في المظاهرة في مدريد، التي ستمتد من شارع غران فيا المركزي إلى ساحة إسبانيا، النائب الثاني لرئيس الوزراء ووزيرة التوظيف يولاندا دياز، بالإضافة إلى وزيرة المالية ماريا مونتيرو.

روسيا اليوم