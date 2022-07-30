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السبت، 30-07-2022 02:17 م

إسبانيا تعلن ثاني حالة وفاة بجدري القرود

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم السبت عن ثاني حالة وفاة بجدري القردة، بعد يوم واحد من إعلان ما يعتقد أنه أول حالة وفاة مرتبطة بالتفشي الحالي في أوروبا، حسب ما ذكرته "أ ف ب".

وقالت وزارة الصحة الإسبانية في تقرير دون أن تحدد تاريخ الوفاة الثانية "من بين 3750 مريضا .. تم نقل 120 إلى المستشفى وتوفي اثنان".

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية أمس الجمعة أول وفاة لمريض مصاب بهذا المرض، هي الأولى في أوروبا، من دون تحديد سبب الوفاة أو تاريخها. علما أن إسبانيا تعد مع تسجيل 4298 إصابة فيها من الدول التي لديها أعلى حالات الإصابة في العالم.

وفي البرازيل، توفي رجل يبلغ من العمر 41 عاما مصابا بالفيروس الخميس في بيلو هوريزونتي في جنوب شرق البلاد، حسبما أعلنت أمانة الصحة في ولاية ميناس جيرايس الجمعة، موضحة أنه "دخل المستشفى بسبب حالات طبية خطيرة أخرى".

وقال وزير الصحة في ولاية ميناس جيرايس فابيو باكيريتي "من المهم التأكيد على أنه كان يعاني من أمراض مصاحبة خطيرة، حتى لا نثير الذعر بين الناس. ما زالت الوفيات (المرتبطة بهذا المرض) منخفضة للغاية"، موضحا أن المريض كان يخضع للعلاج من السرطان.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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