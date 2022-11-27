الأحد 27-11-2022
الوكيل الاخباري

إربد: انطلاق فعاليات مهرجان القراءة للجميع في دار السرايا

الجرائم الإلكترونية تُحذر من تطبيقات وصفحات احتيالية للشعوذة

مسرحية توعوية حول مخاطر المخدرات بجرش

بلدية الكرك تنظم جلسة تقييم ذاتي لأدائها

الرئيس الكوبي يشيد بالعلاقات الاقتصادية مع تركيا

ندوة تناقش إدراة المخاطر والأمن السيبراني

بدء فعاليات مهرجان مكتبة الأسرة في مادبا

وزير التربية : لا تغيير على امتحان التوجيهي خلال العامين المقبلين

إسبانيا.. مسيرات مناهضة للحكومة في مدريد

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة عريس في البلقاء

الأحد، 27-11-2022 08:12 م

إسبانيا.. مسيرات مناهضة للحكومة في مدريد

63838b9042360429fe3b5865


الوكيل الاخباري- أفاد مراسل وكالة "نوفوستي" يوم الأحد، عن تنظيم حزب "Vox" اليميني المتطرف الإسباني آلاف الاحتجاجات المناهضة للحكومة وسط العاصمة مدريد.

اضافة اعلان

 

وطالب المتظاهرون باستقالة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي يُرى أن حكومته لا تستطيع إنقاذ مواطني البلاد من الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والغذاء.

وقال سكرتير نقابة "تضامن" رودريغو ألونسو: "جيل كامل لا يستطيع أن يتجذر وينشئ أسرة في هذا البلد.. العمال وعائلاتهم لا يستطيعون دفع ثمن الغذاء وفواتير الكهرباء والوقود. ومن يعاني من هذا، الحكومة؟! كلا إنهم لا يعانون".

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
63838fe74c59b728b77555d0

حالات تسمم جماعي للاجئين الأوكرانيين في بولندا

63838e734c59b72c386f10ea

الرئيس الكوبي يشيد بالعلاقات الاقتصادية مع تركيا

638381664c59b72a4811cf11

مجلس الوزراء الإيطالي يعلن حالة الطوارئ في جزيرة إسكيا

63837d2a4c59b72aec686676

الفوضى تسود في شوارع بروكسل بعد فوز المغرب على بلجيكا

638367744236042be86f326e

آلاف الأكراد يتظاهرون تنديداً بالهجمات التركية في شمال شرق سوريا

638352494c59b72a4811ced2

بولندا تستبعد مهاجمة روسيا لأراضيها

أخبار متعلقة
6367d8b74236041b7011aede

إسبانيا.. مصرع 4 أشخاص دهسا قرب مدريد