إسبانيا.. مسيرات مناهضة للحكومة في مدريد

الوكيل الاخباري- أفاد مراسل وكالة "نوفوستي" يوم الأحد، عن تنظيم حزب "Vox" اليميني المتطرف الإسباني آلاف الاحتجاجات المناهضة للحكومة وسط العاصمة مدريد.

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وطالب المتظاهرون باستقالة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي يُرى أن حكومته لا تستطيع إنقاذ مواطني البلاد من الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والغذاء.



وقال سكرتير نقابة "تضامن" رودريغو ألونسو: "جيل كامل لا يستطيع أن يتجذر وينشئ أسرة في هذا البلد.. العمال وعائلاتهم لا يستطيعون دفع ثمن الغذاء وفواتير الكهرباء والوقود. ومن يعاني من هذا، الحكومة؟! كلا إنهم لا يعانون".