الجمعة 27-08-2021
الوكيل الاخباري

المملكة تسجل 8 وفيات و 787 إصابة جديدة بكورونا الجمعة

الحمل الكهربائي يسجل 3270 ميجا واط مساء الخميس

إجراءات حكومية تدخل حيز التنفيذ خلال أيام تسرّ الأردنيين

إصابة شخصين بعيار ناري في الغور الشمالي

6 وفيات و1863 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

زخات مطرية على مناطق في جنوب المملكة ظهر اليوم - فيديو

الناطق باسم الحكومة : أوامر الدفاع مستمرة

تفاصيل جديدة لوفاة طفلة في الزرقاء أثارت تعاطف الأردنيين

أسعار الذهب تصعد فوق مستوى نفسي هام

الخارجية : الأفغان غادروا إلى أميركا فجر اليوم

عاجل

المملكة تسجل 8 وفيات و 787 إصابة جديدة بكورونا الجمعة

الجمعة، 27-08-2021 04:46 م

إسبانيا: مصرع 4 مهاجرين أثناء توجههم إلى جزر الكناري

6128e5b14236047acd05ac24


الوكيل الإخباري - أفادت أجهزة الإنقاذ الملاحي الإسبانية اليوم الجمعة بأنها أنقذت 27 مهاجرا على متن زورق كانوا يحاولون الوصول لجزر الكناري، لكنها عثرت أيضا على أربع جثث على متن الزورق.

اضافة اعلان


والمهاجرون الذين لقوا مصرعهم هم رجل وامرأة ومراهق وفتاة صغيرة، وفقا لما قاله مسؤولو الإنقاذ لوكالة الأنباء الإسبانية الرسمية.


وكان هذا واحدا من 5 قوارب صغيرة حملت إجمالا 166 مهاجرا، معظمهم كانوا رجالا من جنوب الصحراء الكبرى، وكانوا يحاولون الوصول للجزر الإسبانية قبالة شمال غرب إفريقيا خلال الخميس والجمعة.


وتعد الرحلة من إفريقيا إلى جزر الكناري للوصول إلى الأراضي الأوروبية واحدة من أكثر طرق الهجرة خطورة، ويموت المئات كل عام في البحر معظمهم على متن زوارق صغيرة متهالكة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
6128e90a4236047bbb438403

زلزال في محافظة خوزستان بإيران

6128dbec4c59b7779f1df45d

أنباء عن إطلاق نار في محيط مطار كابول

6128cf624236046d3b770f58

انفجارات على خلفية حريق كبير في مدينة بريطانية - فيديو

6128c8174c59b77f5c2480a9

ضحايا جراء حريق في مصنع بمدينة كراتشي الباكستانية

6128bd214c59b77644680635

الصحة العالمية تبحث عن جسر جوي إلى شمال أفغانستان

549687589

ألمانيا تستكمل عمليات الإجلاء من أفغانستان

أخبار متعلقة
نفط

جنوب إفريقيا تعتمد خطة لبناء محطات كهروذرية لتقليل الاعتماد على الفحم

612786ba42360424752ac1c6

زيارة مرتقبة لبوريل إلى تونس

6125096b4c59b7758e54d61a (1)

المغرب .. مساعدة أكثر من 400 مهاجر في عرض البحر

611b02a642360424403a2aaf

خفر السواحل التركي ينقذ 18 طالب لجوء من الغرق

610a76764c59b7501170692b

احتجاز عشرات المصريين في ليبيا

6105a55942360455e0200d56

تونس.. إحباط 8 محاولات للهجرة غير الشرعية