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الثلاثاء، 31-08-2021 03:31 م

إستونيا.. البرلمان ينتخب رئيسا جديدا البلاد

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الوكيل الإخباري - قال المكتب الصحفي لبرلمان إستونيا، إنه تم انتخاب ألار كاريس مدير المتحف الوطني الإستوني، رئيسا للجمهورية في الجولة الثانية من التصويت في البرلمان.

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في الجولة الثانية بقي كاريس المرشح الوحيد لمنصب رئيس الدولة، على الرغم من أن لجنة الانتخابات أعلنت أنه يمكن للنواب تسمية مرشحين آخرين، قبل بدء الجولة الثانية، عن طريق جمع 21 توقيعا، لكن النواب لم ينتهزوا هذه الفرصة.


وللفوز، كان على المرشح أن يحصل على ثلثي أصوات النواب، أي 68 من أصل 101. وصوت لصالح كاريس 72 عضوا من أعضاء البرلمان.

 

يوم الاثنين الماضي، جرت الجولة الأولى من التصويت، ونال كاريس خلالها 63 صوتا.


المصدر : روسيا اليوم 

 

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