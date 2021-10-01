إستونيا تعتمد ميزانية دفاعية هي الأكبر في تاريخ البلاد

الوكيل الإخباري - اعتمدت الحكومة الإستونية مؤخرا ميزانية البلاد للعام 2022، والتي تتضمن أكبر ميزانية دفاعية في تاريخ إستونيا.

اضافة اعلان



واعتمدت الحكومة الإستونية ميزانية دفاعية بقيمة 748 مليون يورو، ما يشكل حوالي 2.31% من الناتج الإجمالي للبلاد.



ويشمل هذا المبلغ التكاليف المرتبطة بعضوية إستونيا في حلف الناتو وبرنامج الاستثمار الدفاعي، وتطوير أسلحة جديدة.



بالمقابل يبلغ إجمالي ميزانية البلاد، التي تم اعتمادها للعام القادم، 13.64 مليار يورو.

المصدر : روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة