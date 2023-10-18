إسرائيل.. إغلاق طرق ونشر 1500 عنصر شرطة تحضيرا لزيارة بايدن

الوكيل الإخباري - أفاد موقع Ynet بأن الشرطة الإسرائيلية اتخذت إجراءات مشددة استعدادا لوصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل.

اضافة اعلان

وقال الموقع الإسرائيلي إنه تم نشر أكثر من 1500 شرطي في جميع أنحاء إسرائيل، وعلى الطرق المؤدية إلى تل أبيب، مبينا أنه سيتم إغلاق الطريق السريع رقم 1 بشكل تدريجي أمام حركة المرور من تقاطع اللد إلى تقاطع لاغوارديا في الاتجاهين، بالإضافة إلى نشر الحواجز في جميع أنحاء تل أبيب.



وذكر أن المفوض العام للشرطة كوبي شبتاي متواجد في مقر الشرطة في نتاف، حيث يتلقي إحاطة عامة من قائد المنطقة الوسطى، المشرف آفي بيتون، حول استعدادات الشرطة استعدادا لوصول الرئيس الأمريكي.



وسيلتقي بايدن خلال الزيارة التي لن تستغرق سوى 5 ساعات، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتزوغ وممثلي عائلات الأسرى لدى "حماس".

RT