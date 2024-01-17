إسرائيل تراقب أقوى سلاح روسي في حوزة الجيش المصري

الوكيل الإخباري - تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، عن قيام الجيش المصري بتجهيز أقوى المروحيات الهجومية الروسية من طراز "كا-52" الملقبة بالتمساح بصواريخ "فيخر" الروسية المدمرة.



وقال موقع nziv الإخباري الإسرائيلي إن المروحية Ka-52 دخلت الخدمة رسميا مع القوات الجوية المصرية في ديسمبر 2018، بعد الإعلان عنها في معرض EDEX في ذلك العام.

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وأشار الموقع إلى أن هذه المروحية هي نسخة تصديرية من Ka-52 Tanin أو Ka-52K (Mudshark) المصممة للعمل من السفن الهجومية البرمائية الفرنسية من فئة ميسترال التي طلبتها روسيا في عام 2010، لكن تم بيعها في نهاية المطاف لمصر في عام 2014.



وفي عام 2015، وقعت مصر اتفاقية مع روسيا لشراء 46 مروحية من طراز كا-52، وتم تسليمها بين عامي 2017 و2020.

RT