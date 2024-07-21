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الأحد، 21-07-2024 08:29 ص

إسرائيل تعترض صاروخ "أرض أرض" أطلق باتجاه إيلات

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الوكيل الإخباري- كشفت وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم الأحد أن الجيش الإسرائيلي اعترض صاروخًا أُطلق باتجاه إيلات.

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وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه تم اعتراض صاروخ أرض-أرض أُطلق باتجاه إيلات، وذلك بواسطة منظومة "السهم 3" Arrow 3 خارج أراضي إسرائيل.


وأوضح الجيش الإسرائيلي أن منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش نجحت في اعتراض صاروخ أرض-أرض اقترب من الأراضي الإسرائيلية من اليمن باستخدام نظام الدفاع الجوي.


وقال إن الصاروخ لم يعبر إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن صافرات الإنذار دوت تحسبًا لاحتمال سقوط شظايا.


وختم أن "الحادثة انتهت".


غير أن الجيش الإسرائيلي أو وسائل الإعلام لم تذكر شيئًا بشأن ما إذا سقطت الشظايا داخل إسرائيل أو حدوث أضرار.


وكان الجيش الإسرائيلي أعلن ليل السبت/الأحد، أنه لا مؤشرات على وقوع حادث أمني في مدينة إيلات بعد تقارير عن سماع دوي انفجارات في المدينة.


وسبق ذلك إعلان الجيش الإسرائيلي ضرب أهداف تابعة لجماعة "أنصار الله" في مدينة الحديدة، مشيرًا إلى أن عملية "اليد الطولى" جاءت ردًا على القصف الحوثي المستمر لإسرائيل."


 




 

 


 

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