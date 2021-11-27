إصابات جراء انفجارات في مصنع عسكري بمقاطعة نيجني نوفغورود الروسية

الوكيل الإخباري-أكدت وزارة الطوارئ الروسية وقوع إصابات جراء سلسلة انفجارات دوت اليوم السبت في مصنع عسكري بمدينة دزيرجينسكي في مقاطعة نيجني نوفغورود وسط البلاد.

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وذكرت الوزارة الروسية أن عدة انفجارات وقعت في المصنع الذي يحمل اسم القيادي الثوري ياكوف سفيردلوف، في أعقاب تفعيل نظام إنذار الحريق، وفقا للمعطيات الأولية.



ولفتت الوزارة الروسية إلى إمكانية وجود مواد متفجرة في المصنع، غير أن إدارة المدينة التي أكدت اندلاع حريق في المصنع أعلنت أن ليس هناك أي خطر حاليا.

وأفادت وسائل إعلام روسية كبرى بأن عاملين على الأقل أصيبا جراء الحادث، حسب المعطيات الأولية.



روسيا اليوم

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