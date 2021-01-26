إصابات خطيرة في حادث طعن بفرانكفورت الألمانية

الوكيل الاخباري - أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم الثلاثاء، بوقوع إصابات خطيرة في حادث طعن قرب محطة قطارات فرانكفورت.

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ونقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم شرطة المدينة أنه "على الفور تم تشغيل الإنذار في منطقة محطة قطار فرانكفورت، مضيفة "وخلال العملية تمكنا من اعتقال شخص".



في سياق متصل أوضحت شرطة فرانفكورت في تغريدة على تويتر أن الملابسات الدقيقة للحادثة قيد التحقيق، لافتة إلى أنه لم يعد هناك أي خطر في منطقة الهجوم.

ولم تتضح حتى الآن الدوافع وراء هذا الهجوم.

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