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الأحد، 13-12-2020 09:59 ص

إصابات خلال احتجاجات سياسية عنيفة في واشنطن

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الوكيل الاخباري - أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، بوقوع إصابة أربعة أشخاص إثر احتجاجات سياسية عنيفة بين مؤيدين ومناهضين لترامب في العاصمة واشنطن وذلك قبيل اجتماع المجمع الانتخابي يوم 14 ديسمبر/كانون الأول.

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وقالت الصحيفة، إن أربعة أشخاص يخضعون للعلاج في المستشفى من جروح الطعن بعد مواجهة بين جماعة "براود بويز" العنصرية المؤيدة لترامب ومتظاهرين مناهضين لترامب في ساحة الحرية بوسط المدينة.


واعتقل ضباط شرطة العاصمة 23 شخصا خلال الاشتباكات بحسب ما ذكرته شبكة التلفزيون الأمريكية "WRC-TV".

وشهدت العاصمة الأمريكية التظاهرات قبل يومين من اجتماع المجمع الانتخابي، لانتخاب جو بايدن رئيسا للبلاد رقم 46، بشكل رسمي.

 


ويرفض ترامب، الذي ستنتهي ولايته في 20 يناير/كانون الثاني، التنازل عن السلطة، ومتمسكا بمزاعم الاحتيال التي رفضتها محاكم الولايات والمحاكم الفيدرالية، وحتى المحكمة العليا يوم الجمعة الماضي، بسبب نقص الأدلة.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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