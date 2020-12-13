إصابات خلال احتجاجات سياسية عنيفة في واشنطن

الوكيل الاخباري - أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، بوقوع إصابة أربعة أشخاص إثر احتجاجات سياسية عنيفة بين مؤيدين ومناهضين لترامب في العاصمة واشنطن وذلك قبيل اجتماع المجمع الانتخابي يوم 14 ديسمبر/كانون الأول.

اضافة اعلان



وقالت الصحيفة، إن أربعة أشخاص يخضعون للعلاج في المستشفى من جروح الطعن بعد مواجهة بين جماعة "براود بويز" العنصرية المؤيدة لترامب ومتظاهرين مناهضين لترامب في ساحة الحرية بوسط المدينة.









Enrique Tarrio, leader of the white Supremacist group, Proud Boys, was spotted at the WH. Trump’s admin claims he was there for a Christmas tour. 😳



Yea, ok.



pic.twitter.com/qEuCS6lO45 Klan rally in support of Trump in Washington DC.Enrique Tarrio, leader of the white Supremacist group, Proud Boys, was spotted at the WH. Trump’s admin claims he was there for a Christmas tour. 😳Yea, ok. December 12, 2020



واعتقل ضباط شرطة العاصمة 23 شخصا خلال الاشتباكات بحسب ما ذكرته شبكة التلفزيون الأمريكية "WRC-TV".





وشهدت العاصمة الأمريكية التظاهرات قبل يومين من اجتماع المجمع الانتخابي، لانتخاب جو بايدن رئيسا للبلاد رقم 46، بشكل رسمي.



ويرفض ترامب، الذي ستنتهي ولايته في 20 يناير/كانون الثاني، التنازل عن السلطة، ومتمسكا بمزاعم الاحتيال التي رفضتها محاكم الولايات والمحاكم الفيدرالية، وحتى المحكمة العليا يوم الجمعة الماضي، بسبب نقص الأدلة.







المصدر : سبوتنك



