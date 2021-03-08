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الإثنين، 08-03-2021 02:15 م

إصابة بشار الاسد وزوجته بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - أعلنت الرئاسة السورية أن الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته أسماء أصيبا بفيروس كورونا وأنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة.

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وقالت الرئاسة السورية في بيان، "بعد عد شعورهما بأعراض خفيفة تشبه أعراض الإصابة بفايروس كوفيد - 19، أجرى الرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد فحص الـ PCR، وأظهرت النتيجة إصابتهما بالفيروس، علما أنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة".


ولفت البيان إلى أن الرئيس وعقيلته سيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

 

المصدر - روسيا اليوم 


 




 

 


 

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