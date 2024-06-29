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السبت، 29-06-2024 11:08 ص

إصابة ثلاثة أشخاص في هجوم صاروخي على سيفاستوبول

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الوكيل الاخباري- قال حاكم مدينة سيفاستوبول ميخائيل رازفوجاييف اليوم السبت، إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بشظايا نتيجة هجوم صاروخي استهدف المدينة التي تعتبر القاعدة الرئيسية لأسطول البحر الأسود الروسي.

وكتب الحاكم على قناته في تيلغرام: "تم إنجاز التصدي لهجوم صاروخي معاد. ووفقا للبيانات الأولية فقد أصيب ثلاثة مدنيين بجروح طفيفة بالشظايا المتساقطة، وهم الآن في المستشفى".

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ونوه رازفوجاييف بأنه تم تدمير هدفين جويين في السماء فوق منطقة مياه البحر في منطقة بالاكلافا، وسقطت شظايا الأهداف التي تم إسقاطها على المدينة، وتسببت بتضرر عدة منازل في شارع جوكوف، وكذلك باشتعال النيران في الأعشاب اليابسة في المنطقة.

 




 

 


 

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