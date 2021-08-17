الثلاثاء 17-08-2021
الوكيل الاخباري

9.4 مليون دينار موازنة محافظة معان لعام 2022

%20 من مقاعد الجامعات الحكومية لأبناء شهداء القوات المسلحة

لافروف يشير إلى محاولات خارجية للتأثير على نتائج انتخابات الدوما

الملك يشيد بالموقف التركي الداعم لحل القضية الفلسطينية

منحة قطرية للأردن لتطوير قطاع التعليم

اعلان للتجنيد في الدفاع المدني

اعتماد شهادات لقاح كورونا من خلال تطبيق سند فقط

الصحة العالمية: مخاوف من ظهور متحورات جديدة أكثر خطورة

قطاع الألبسة يطالب بتخفيض الرسوم الجمركية

البدء بتفعيل الهوية الرقمية للمواطنين خلال الايام المقبلة

الثلاثاء، 17-08-2021 02:17 م

إصابة شخص في حادث إطلاق نار على مقهى في حلب السورية- فيديو

hookah_1536925328_725x725


الوكيل الاخباري - رصدت كاميرا المراقبة إقدام شخص على فتح النار في مقهى بمدينة حلب شمال غربي سوريا، وذلك بعد أن "أزعجه" أحد رواد المقهى.

اضافة اعلان


ونشر "تلفزيون الخبر" على "فيسبوك" مقطع الفيديو، قائلا إن "أحد الأشخاص أقدم على فتح النار من بندقية حربية على مقهى حمام باب الأحمر المقابل لقلعة حلب، بعد أن أزعجه أحد رواد المقهى".

 



وأشار إلى أنه "أصيب أحد العاملين جراء إطلاق النار".


يظهر الفيديو أحد الأشخاص وهو يحاول التصدي له وسحب سلاحه إلا أنه تراجع، وما لبث أن عاد وأطلق النار على قدم أحد رواد المقهى مما أدى إلى إصابته.

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
611ba85c42360455035bfecb

لافروف يشير إلى محاولات خارجية للتأثير على نتائج انتخابات الدوما

991034-plane-afganistan

متداول.. فيديو جديد من داخل الطائرة لشخص أفغاني يتدلى قبل السقوط!

2cd6632c-fa7c-415a-b215-d92ce5990fbd

العثور على بقايا بشرية بعجلة طائرة عسكرية قادمة من كابول - فيديو

1-1457601

المئات "محشورون" في طائرة عسكرية.. ما قصة الصورة الغريبة؟

611b5ebc4c59b70cf415f532

رئيس البنك المركزي الأفغاني يفر من كابول

طائرةةة

أول طائرة إجلاء فرنسية من كابل تهبط في أبوظبي

أخبار متعلقة
6117b19c4236041f5c049bb6

تركيا تعلن إحباط عملية تهريب عملات أثرية من بلد عربي

610eaa2b4c59b76933634037

سفينة إنقاذ تقل 257 مهاجرا ترسو في ميناء بجزيرة صقلية الإيطالية

بحر

سوريا تصدر بيانا بشأن حادثة بحر عُمان

منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: 2700 هجوم على العاملين بالرعاية الصحية

_109141599_gettyimages-1173590084

تركيا تعلن تصفية 7 مسلحين وتدمير مواقع ردا على مقتل جنود لها في سوريا

ماكروون

وفداً من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يلتقي الرئيس الفرنسي ماكرون