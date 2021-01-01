الجمعة 01-01-2021
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الجمعة، 01-01-2021 12:12 م

إصابة طائرة حديثة في مطار بيروت بطلق ناري

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الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن "الرصاص الابتهاجي" الذي أطلق احتفالا بالعام الجديد، أدى إلى إصابة طائرة حديثة كانت متوقفة في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

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وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن "الرصاص الابتهاجي الطائش" الذي أطلق ليل أمس الخميس احتفالا بالعام الجديد، أدى إلى إصابة طائرة حديثة تعود لشركة طيران الشرق الأوسط التي كانت متوقفة في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت".
وذكرت أن مهندسي الشركة تأكدوا من سلامة الطائرة قبيل إقلاعها صباح اليوم.

 

 

روسيا اليوم

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