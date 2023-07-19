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الأربعاء، 19-07-2023 06:19 ص

إصابة عسكريين اثنين جراء الهجوم الإسرائيلي في محيط دمشق

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الوكيل الاخباري - أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بتصدي الدفاع الجوي لهجوم صاروخي إسرائيلي.

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وقالت "سانا": "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق في وقت مبكر من اليوم الأربعاء".


ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 00:25 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق".

وأضاف المصدر: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

 

سانا


 




 

 


 

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