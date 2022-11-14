إصابة فتاتين عربيتين بانفجار شارع الاستقلال في اسطنبول

الوكيل الإخباري - أعلنت القنصلية العامة المغربية في مدينة إسطنبول، الاثنين، وجود سائحتين مغربيتين ضمن جرحى تفجير شارع الاستقلال في المدينة التركية.

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وقالت القنصلية في بيان نشرته وكالة المغرب الرسمية، إن "سائحتين مغربيتين ضمن جرحى التفجير في شارع الاستقلال بمدينة اسطنبول".



وأضافت أن إحدى المصابتين تعرضت لكسور في رجليها وتخضع لعملية جراحية، فيما الثانية حالتها الصحية لا تستدع نقلها إلى المستشفى.



وأكدت القنصلية أنها ستظل تتابع عن كثب أوضاع المواطنين المغاربة المتواجدين بإسطنبول واتخاذ التدابير اللازمة في هذا الإطار.



ودعت المواطنين المغاربة إلى التقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات التركية.

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