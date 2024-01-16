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الثلاثاء، 16-01-2024 06:55 ص

إصابة مجندة إسرائيلية في اشتباك مسلح على الحدود مع مصر

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الوكيل الاخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر اليوم الثلاثاء إصابة مجندة بجروح طفيفة في اشتباك مسلح بالقرب من معبر العوجة الحدودي مع مصر.

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وقبل ذلك، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش أطلق النار على مسلحين في المنطقة الحدودية قرب معبر نيتسانا (العوجة).


وأضاف المتحدث أنه تم رصد إصابات خلال الاشتباك، مشيرا إلى أن نحو 20 مشتبها فيهم -بينهم مسلحون- وصلوا من مصر إلى المنطقة الحدودية.


من جهتها، تحدثت القناة السابعة الإسرائيلية عن تبادل إطلاق نار غير معتاد على الحدود مع مصر.


ولاحقا، رجحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المشتبه فيهم كانوا يحاولون تهريب مخدرات لإسرائيل.


وفي الإطار، نقلت حسابات فلسطينية على منصة "إكس" (تويتر سابقا) عن وسائل الإعلام الإسرائيلية أن مسلحين قتلوا وأصيب جنود إسرائيليون في الاشتباكات.


من جهتها، نقلت قناة القاهرة الإخبارية المصرية عن مصدر أمني أن القوات المصرية أحبطت محاولة لتهريب مخدرات على الحدود المصرية الإسرائيلية.


وأضافت أن القوات المصرية ألقت القبض على 6 من مهربي المخدرات جنوب معبر العوجة الحدودي المعروف في إسرائيل باسم معبر نيتسانا.


 




 

 


 

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