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الثلاثاء، 01-03-2022 07:51 ص

إصابة مدنيين جراء قصف غورلوفكا من مواقع القوات الأوكرانية

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الوكيل الإخباري - قال رئيس بلدية غورلوفكا، إيفان بريخودكو، إن اثنين من المدنيين أصيبا نتيجة قصف من مواقع القوات الأوكرانية.

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وكتب فيتلغرام: "نتيجة قصف غورلوفكا من مواقع وحدة القوات المسلحة الأوكرانية، أصيب مدنيان في شارع دوبينين، 6. توجهت سيارة إسعاف إلى العنوان".
وكان الرئيس بوتين، أعلن في وقت سابق، عن قراره الاعتراف بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، المعلنتين في إقليم "دونباس"، وأوضح الرئيس الروسي، أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.


هذا وتواصل القوات الروسية عمليتها الخاصة لحماية إقليم دونباس وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد موسكو.


وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.

 

سبوتنيك عربي



 




 

 


 

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