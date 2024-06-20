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الخميس، 20-06-2024 12:34 م

إصابة مستشار حاكم جمهورية دونيتس بشظايا جراء هجوم مسيرة أوكرانية

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الوكيل الاخباري- قال يان غاغين مستشار حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية إنه أصيب بشظايا نتيجة هجوم مسيرة أوكرانية أسقطت ذخيرة في محيط قرية يلينوفكا، وأصيب زميله وتم خياطة الجروح ونقلهما إلى المستشفى.

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وتابع غاغين في حديثه لوكالة "تاس": "عندما علمنا أن الطائرة المسيرة تعمل في المنطقة، اختبأنا وراء الأشجار، ثم رصدتنا الطائرة، حلقت فوقنا لبعض الوقت ثم هاجمتنا. أصبت بشظايا في وجهي وكتفي وسحجات".

وأشار غاغين إلى أن سلاحا إلكترونيا ساعده في تجنب العواقب الوخيمة للهجوم. وقد عاد غاغين إلى المنزل بعد تلقيه العلاج في مستشفى فولنوفاخا.

 




 

 


 

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