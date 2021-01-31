إصابة نائب بالكونغرس الأمريكي بكورونا رغم حصوله على لقاح فايزر

الوكيل الاخباري - كشفت صحيفة أمريكية، يوم أمس السبت، عن إصابة نائب بالكونغرس الأمريكي بفيروس كورونا المستجد، بالرغم من حصوله على جرعتين كاملتين من لقاح "فايزر".

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وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن النائب عن ولاية ماساتشوستس في الكونغرس الأمريكي، ستيفن لينش، أصيب بفيروس كورونا المستجد من أحد مساعديه بالرغم من حصوله على لقاح "فايزر" على دفعتين.



وقال لينش للصحيفة أنه لا يشعر بأي أعراض وهو بصحة جيدة، مشيرا أنه سيعزل نفسه لمدة أسبوعين.



وفي السياق نفسه، أعلنت المتحدثة باسم النائب أنه خضع لفحص الكشف عن فيروس كورونا قبل جلسة الكونغرس وكانت النتيجة سلبية.



وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، التي تلخص بيانات واردة من السلطات الفدرالية والمحلية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام وغيرها من مصادر علنية أخرى، أن إجمالي الإصابات بمرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الولايات المتحدة تجاوز الـ21 مليون.

سبوتنيك

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