إصابة 15 جنديا لبنانيا خلال مواجهات مع محتجين في طرابلس

الوكيل الإخباري -

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أصيب 10 جنود في الجيش اللبناني من جراء تعرضهم للرشق بالحجارة وإلقاء قنبلة يدوية عليهم، من قِبل محتجين في منطقة جبل محسن بمدينة طرابلس شمالي البلاد.وانتشرت قوات الجيش اللبناني في المنطقة، بعدما حاول محتجون قطع الطريق في منطقة جبل محسن.وبعد وقت قصير، انسحبت آليات الجيش من المنطقة، بعد إشكال مع المحتجين.وكان الجيش أفاد في وقت سابق بإصابة 5 جنود، نتيجة إلقاء شبان قنبلة يدوية باتجاهم في المنطقة.وأفادت تقارير عن سقوط جرحى من المحتجين نتيجة إصابتهم بالرصاص المطاطي، في المواجهات التي تطورت بعد محاولة الجيش فتح الطريق.