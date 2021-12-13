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الإثنين، 13-12-2021 12:22 م

إصابة 17 شخصا في صدامات بين الشرطة والمهاجرين في المكسيك

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الوكيل الإخباري-أصيب 17 شخصا بينهم 13 شرطيا بجروح في صدامات بين الشرطة ومهاجرين في المكسيك.

واندلع أعمال العنف عند المدخل الجنوبي للعاصمة عندما حاول مهاجرون بطريقة غير شرعية التظاهر للمطالبة بتسوية أوضاعهم.
وقامت فرق الانقاذ بإسعاف 13 شرطيا مصابا وأربعة أشخاص كانوا بحاجة إلى رعاية طبية.

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والخميس، لقي 55 مهاجرا على الأقل حتفهم في حادث مروري وقع في جنوب شرق المكسيك. وكانوا قد دفعوا المال لمهربين لتأمين وصولهم إلى الولايات المتحدة بحثا عن حياة أفضل.

 

روسيا اليوم

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