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الإثنين، 24-06-2024 09:55 ص

إصابة 3 جنود إسرائيليين بقصف من لبنان وحزب الله يصعّد هجماته

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الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 3 جنود بقصف من لبنان خلال الساعات الماضية، في وقت أعلن فيه حزب الله قصف عدة مواقع إسرائيلية في الشمال.

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وأفاد الجيش الإسرائيلي -صباح اليوم الاثنين- بأن جنديي احتياط أُصيبا بجروح نتيجة إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان على بلدة المطلة.


وكان الجيش قد أعلن في وقت سابق إصابة جندي بجروح بليغة بعد قصف بمسيرة في جبهة الشمال.


من جهتها، بثت وسائل إعلام إسرائيلية مقطع فيديو يظهر اعتراض الجيش الإسرائيلي طائرة من دون طيار في "إيليت هشاحر" بالجليل الأدنى، بينما أظهرت صور أخرى دمارًا في منشأة عسكرية للجنود بالمنطقة.


وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي -أمس الأحد- أن الجيش اعترض جسمًا مشبوهًا أُطلق من جنوب لبنان واستهدف منشأة أمنية عسكرية "حساسة" تابعة لمجمع الصناعات الأمنية "رافائيل" في منطقة الشاغور بالجليل الأسفل شمالي إسرائيل.


هجمات لحزب الله

بدوره، أعلن حزب الله مهاجمته 6 أهداف إسرائيلية قبالة الحدود الجنوبية للبنان وفي تلال كفرشوبا ومزارع شبعا المحتلة.


وقال الحزب إنه هاجم بسرب من المسيرات أماكن تمركز جنود إسرائيليين في مقر قيادة الفرقة 91 في "إيليت هشاحر" شمال شرقي مدينة صفد، مؤكدًا إيقاع قتلى وجرحى في صفوفهم.


من جانبها، شنت مقاتلات إسرائيلية غارتين على بلدة الخيام وعلى محيط بلدتي راميا وعيترون. كما قصفت المدفعية محيط بلدة راشيا الفخار جنوبي لبنان.

الجزيرة

 




 

 


 

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