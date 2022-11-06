إصابة 38 شخصا بحريق في نيويورك - فيديو

الوكيل الإخباري - أصيب 38 شخصا على الأقل إثر حريق اندلع يوم السبت في مبنى سكني وسط مدينة نيويورك، وذكرت السلطات أن الحريق وقع في الطابق الـ20 من المبنى ونجم عن اشتعال بطارية دراجة كهربائية.

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وذكرت السلطات أن أحد السكان حاول إصلاح الدراجة المشار إليها بنفسه، وأنه خالف معايير الأمان مما أدى إلى اندلاع الحريق.



ولفتت السلطات إلى أنه منذ بداية العام في نيويورك، اندلع 200 حريق في المباني السكنية نتيجة اشتعال البطاريات من هذا النوع، وقتل بسببها 6 أشخاص.

pic.twitter.com/9tj4HX9yQG Nearly 40 people were injured in a high-rise apartment fire in Midtown Manhattan, officials said. Videos shared by residents of the building show smoke billowing from the windows. https://t.co/AMvh3PmA5Y November 5, 2022

روسيا اليوم