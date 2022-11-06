الأحد 06-11-2022
الوكيل الاخباري

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الأحد، 06-11-2022 09:11 ص

إصابة 38 شخصا بحريق في نيويورك - فيديو

اسعاف امريكا


الوكيل الإخباري - أصيب 38 شخصا على الأقل إثر حريق اندلع يوم السبت في مبنى سكني وسط مدينة نيويورك، وذكرت السلطات أن الحريق وقع في الطابق الـ20 من المبنى ونجم عن اشتعال بطارية دراجة كهربائية.

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وذكرت السلطات أن أحد السكان حاول إصلاح الدراجة المشار إليها بنفسه، وأنه خالف معايير الأمان مما أدى إلى اندلاع الحريق.


ولفتت السلطات إلى أنه منذ بداية العام في نيويورك، اندلع 200 حريق في المباني السكنية نتيجة اشتعال البطاريات من هذا النوع، وقتل بسببها 6 أشخاص.

 

 

روسيا اليوم

 

 


 




 

 


 

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