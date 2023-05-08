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الإثنين، 08-05-2023 03:58 م

إصابة 4 أشخاص في قصف أوكراني على مدينة شيبيكينو الروسية

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الوكيل الإخباري- أفاد محافظ مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف بإصابة 4 أشخاص جراء قصف مكثف من جانب الجيش الأوكراني لمدينة شيبيكينو الحدودية.

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وكتب غلادكوف في صفحته على "تلغرام": "تعرضت مدينة شيبيكينو اليوم لقصف مكثف من جانب القوات الأوكرانية. لم يؤد أول قصف إلى وقوع إصابات أو أضرار. وأدى قصف ثان إلى انفجار إحدى القنابل بالقرب من 3 مبان سكنية وتحطمت فيها النوافذ وتضررت الشرفات. هناك 4 جرحى".

وأضاف أنه سيتم نقل اثنين من الجرحى إلى المستشفى المركزي للمنطقة، فيما رفض آخران دخول المستشفى.

وتابع أن أفراد خدمات الطوارئ ورئيس المنطقة المتضررة يعملون حاليا في مكان الحادث.

تقع مدينة شيبيكينو على بعد 4 كيلومترات من الحدود الأوكرانية. ويبلغ عدد سكانها نحو 40 ألف شخص. وتتعرض المدينة للقصف من جانب أوكرانيا باستمرار. ويوم السبت الماضي أدى قصف أوكراني إلى تدمير مدرسة ومركز تجاري وإصابة ساكن محلي بجروح خطيرة. واعتبارا من 11 أبريل عام 2022 يعمل في أراضي منطقة بيلغورود كلها نظام الخطر الإرهابي.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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