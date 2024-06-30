الأحد 30-06-2024
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الأحد، 30-06-2024 11:07 ص

إصابة 4 من موظفي وزارة الطوارئ الروسية في قصف أوكراني على مدينة دونيتسك

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الوكيل الاخباري- أصيب 4 موظفين بوزارة الطوارئ الروسية في قصف للقوات الأوكرانية على مدينة دونيتسك اليوم الأحد، وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى.

وجاء في بيان الوزارة: "4 موظفين بوزارة الطوارئ الروسية أصيبوا نتيجة قصف للقوات الأوكرانية على دونيتسك، وأخمد رجال الإطفاء حريقا في ضاحية بتروفسكي، وكان هناك تهديد بقصف مدفعي ثان، ونقل موظفو وزارة الطوارئ إلى المستشفى".

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وأشار البيان إلى تضرر شاحنة إطفاء أثناء القصف.

وأفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية الجمعة الماضية، بأن القوات الأوكرانية استهدفت منطقة بتروفسكي في مدينة دونيتسك، بـ 8 قذائف من عيار 155 ملم التي يستخدمها "الناتو".

 

 




 

 


 

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