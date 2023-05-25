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الخميس، 25-05-2023 01:24 م

إصابة 5 أشخاص إثر هجوم مسلح وسط اليابان

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الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلامية يابانية، بأن 5 أشخاص أصيبوا إثر هجوم مسلح تخلله إطلاق نار في منطقة مأهولة وسط البلاد.

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وحسب المعلومات فإن رجلا مسلحا ببندقية صيد وسكين هاجم منطقة مأهولة في منطقة ايبي في ناكانو باليابان، وأطلق النار مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص هما مدنيان واثنان من ضباط الشرطة.

وأفادت الشرطة بأنه قبيل الساعة 4:30 مساء بالتوقيت المحلي في اليابان، ورد إليها اتصال طارئ بأن رجلا أقدم على طعن امرأة، وعندما هرعت الشرطة إلى مكان الحادث، أطلق الرجل النار من بندقية صيد، مما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص، مبينة أن المشتبه به متحصن في المبنى الذي وقع فيه الحادث.


وقد أصدرت الشرطة تحذيرا إلى السكان دعتهم فيه إلى البقاء في منازلهم، لأن المشتبه الذي يرتدي ملابس مموهة لا يزال مسلحا.

 

RT

 




 

 


 

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