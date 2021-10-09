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السبت، 09-10-2021 12:18 ص

إصابة 5 مدنيين إثر سقوط مقذوف أطلقه الحوثيون على مطار في جازان

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الوكيل الاخباري - أصيب 5 مدنيين، الجمعة إثر سقوط مقذوف معاد أطلقته جماعة الحوثي اليمنية على مطار الملك عبد الله في جازان، حسب المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف التي تقودها السعودية في اليمن.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، إنّ مطار الملك عبدالله بجازان، يمر من خلاله آلاف المسافرين المدنيين من سعوديين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

وأضاف، أن الإصابات طفيفية بين المدنيين من المسافرين وعاملين بالمطار.

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