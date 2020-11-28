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السبت، 28-11-2020 11:21 ص

إصابة 7 أشخاص في انفجار بكابول

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الوكيل الاخباري- افادت وسائل إعلام أفغانية، صباح اليوم السبت، عن حدوث انفجارين منفصلين في العاصمة كابول أدى إلى إصابة العشرات من الأشخاص.

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وذكرت قناة "تولو نيوز" الأفغانية نقلا عن مصادر في الشرطة أن الانفجار الأول والثاني حصلا في العاصمة كابول وأدى إلى إصابة 7 أشخاص على الأقل بجروح مختلفة.


ولفتت شرطة كابول، في بيان لها إلى أن "التفجير الأول وقع في منطقة خير خانا ونجم عن انفجار عبوة ناسفة مغناطيسية مثبتة في سيارة دفع رباعي "لاند كروزر"، الأمر الذي أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح".


وأشارت إلى أن "انفجارا ثانيا وقع في بلدة أوميد سابز، وأدى إلى إصابة 3 أشخاص"، موضحةً أن "السبب وراء وقوع الانفجار كان عبوة ناسفة مغناطيسية تم تثبيتها في سيارة".


الجدير الذكر أنه لم تعلن أي جهة، من بينها حركة طالبان، حتى الآن مسؤوليتها عن الانفجارين.

 

المصدر: سبوتنيك 


 




 

 


 

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