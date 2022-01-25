الثلاثاء 25-01-2022
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الثلاثاء، 25-01-2022 06:27 ص

إصابة 7 عسكريين أثناء هبوط طائرة أمريكية

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الوكيل الإخباري - أعلنت البحرية الأمريكية أن سبعة عسكريين أصيبوا وتمكن طيار من القفز من طائرته، أمس الاثنين، في حادث وقع بينما كانت الطائرة، وهي من طراز إف-35 سي، تهبط على حاملة الطائرات يو.إس.إس كارل فينسون في بحر الصين الجنوبي.

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وجاء في بيان للبحرية أن الواقعة حدثت أثناء «عمليات تحليق روتينية» في بحر الصين الجنوبي.


وأضاف البيان أن الطيار «تمكن من القفز من الطائرة بسلام، وأنقذته طائرة هليكوبتر تابعة للجيش الأمريكي».


وقال البيان إن حالة ثلاثة من المصابين استلزمت نقلهم إلى منشأة طبية في مانيلا بينما تم علاج أربعة على متن حاملة الطائرات. وأضاف أن المصابين الثلاثة في حالة مستقرة.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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