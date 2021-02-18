إصابة 8 أشخاص بإطلاق نار بمدينة فيلادلفيا الأمريكية

الوكيل الاخباري - أعلنت الشرطة في مدينة فيلادلفيا الأمريكية، مساء أمس الأربعاء، إصابة 8 أشخاص بحادث إطلاق نار في محطة للسكك الحديدية.

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وقالت قائدة الشرطة، دانييل أوتلو: "لدينا شخص محتجز وتم ضبط سلاحين ناريين.. لا نزال نحاول جمع النقاط كافة لتحديد ما إذا كان هذا الشخص متورطا حقا في إطلاق النار".



وتؤكد المعلومات أن جميع الضحايا من أصول أفريقية، وتتراوح أعمارهم بين 17 و 71 عاما، وهناك شخص واحد في حالة حرجة.

سبوتنيك

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