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الأحد، 02-10-2022 10:54 ص

إصدار أول صورة رسمية لملك بريطانيا الجديد وعائلته

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الوكيل الإخباري - أصدر قصر باكنغهام في لندن، السبت، أول صورة رسمية لملك بريطانيا الجديد تشارلز الثالث وأفراد أسرته.

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وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن الصورة المنشورة التقطت عشية جنازة الملكة الراحلة،إليزابيث الثانية، في 18 سبتمبر الماضي، لدى تنظيم الأسرة المالكة حفل استقبال لقادة الدول المشاركين والضيوف الرسميين المدعوين من الخارج للمشاركة في الجنازة.


وتضم الصورة إلى جانب الملك تشارلز الثالث، عقيلة الملك كاميلا، وولي عهده وأمير ويلز وليام، وكيت ميدلتون التي صارت الآن تحمل لقب أميرة وليز، بعدما كانت في السابق تحمل لقب دوقة كامبريدج.


وكان الأربعة يرتدون ملابس سوداء اللون، بحكم حالة الحداد على الملكة الراحلة.
ولم تنشر الصورة فور التقاطها، بل انتظر القصر الملكي 12 يوما لكي ينشرها.


ووصف حفل الاستقبال حينها بأنه أول حدث رسمي للملك الجديد، وأكبر تجمع لقادة دول العالم والشخصيات السياسية العالمية يستضيفه قصر باكنغهام.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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