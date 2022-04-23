إضراب في مطار أمستردام وإلغاء العديد من الرحلات

الوكيل الإخباري -

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تم إلغاء أو تأجيل عشرات الرحلات الجوية اليوم السبت في مطار سخيبول بأمستردام، حيث أضربت مجموعة من العمال، احتجاجا على ظروف العمل والنقص الكبير بأعداد الموظفين.تزامن الإضراب من قبل مجموعة من عمال الحقائب التابعين لشركة (كيه إل إم)، في أحد أكثر أيام العام ازدحاما في مركز الطيران الرئيسي، مع اليوم الأول من العطلات المدرسية وسفر العائلات في إجازة لأول مرة منذ رفع قيود فيروس كورونا المستجد في العديد من البلدان.وقالت (كيه إل إم) في بيان لها: "الإضراب له عواقب بعيدة المدى على عملائنا وزملائنا الآخرين في هذا الوقت المزدحم"، مشيرة إلى أن الشركة تجري محادثات مع الموظفين المضربين.من جانبه، حذر مطار سخيبول على موقعه الإلكتروني من التأخير والإلغاء ونصح الركاب بالاتصال بشركات الطيران الخاصة بهم للحصول على معلومات بشأن الرحلات الجوية.