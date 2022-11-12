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السبت، 12-11-2022 04:55 م

إطلاق حملة تلقيح ضد الكوليرا في لبنان

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الوكيل الإخباري - أطلق لبنان، اليوم السبت، حملة وطنية للتلقيح ضد الكوليرا في أربع محافظات بالبلاد.

وبدأت الحملة في محافظة الشمال وعكار البقاع وبعلبك - الهرمل، وفق وزارة الصحة اللبنانية عبر "تويتر".

وحتى مساء الجمعة، أصيب 521 شخصًا في لبنان بالكوليرا، توفي منهم 18، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة.

والثلاثاء، أفاد وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض: "نشر لقاح الكوليرا سيكون بواسطة حملة ميدانية بمختلف الأحياء والبيوت والمدارس والمؤسسات (..) اللقاح لن يكون إلزاميًا".

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وتجري الحملة علة مراحل، حيث تستمر الأولى 3 أسابيع، يتم تغطية فيها 70 في المئة من الفئات المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانتشار الوباء، وفق الوزير.


وتشارك 4 جمعات دولية ومحلية في تنفيذ هذه المرحلة، وهي الصليب الأحمر اللبناني، مؤسسة عامل الدولية، أطباء بلا حدود، جمعية "ميدير/ MEDAIR" الدولية.


والخميس الماضي، تسلمت وزارة الصحة اللبنانية 600 ألف جرعة من لقاح الكوليرا، مقدّمة من منظمتي الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف".


كما أعلنت الأمم المتحدة، تخصيص صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ والصندوق الإنساني للبنان، 9.5 ملايين دولار لاحتواء تفشي الكوليرا.


بينما، أعلن الاتحاد الأوروبي، الأربعاء الماضي، أنه خصص 800 ألف يورو لدعم لبنان في مكافحة الوباء.

والكوليرا مرض إسهال حاد يمكن أن يقتل إذا لم يُعالج، بحسب منظمة الصحة العالمية.


ويأتي انتشار الكوليرا ليزيد العبء على اللبنانيين الذين يعانون منذ نحو 3 سنوات، من أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية (الليرة) مقابل الدولار، وشح في الوقود والأدوية وهبوط حادّ بالقدرة الشرائية.

 

الأناضول

 




 

 


 

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