إعادة انتخاب إسماعيل جيله رئيسا لجيبوتي

الوكيل الإخباري- أعيد انتخاب رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل عمر جيله، لولاية خامسة مدتها خمس سنوات، ونال 98,58% من الأصوات، بحسب النتائج المؤقتة التي أعلنها وزير الداخلية مؤمن أحمد شيخ مساء أمس الجمعة.

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وقال الوزير عبر التلفزيون العام إن ”الرئيس إسماعيل عمر جيله يحصل على 167.535 صوتا، أي 98,58% (…) هذه هي النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية في 9 نيسان 2021″، موضحا أن النتائج النهائية ستصدر قريبا عن المجلس الدستوري.



وأدلى الناخبون في جيبوتي بأصواتهم لانتخاب رئيس لهم في هذا البلد الاستراتيجي الصغير الواقع في القرن الأفريقي.

المصدر: إرم