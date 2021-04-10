إعادة انتخاب إسماعيل جيله رئيسا لجيبوتي

الوكيل الإخباري- أعيد انتخاب رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل عمر جيله، لولاية خامسة مدتها خمس سنوات، ونال 98,58% من الأصوات، بحسب النتائج المؤقتة التي أعلنها وزير الداخلية مؤمن أحمد شيخ مساء أمس الجمعة.
وقال الوزير عبر التلفزيون العام إن ”الرئيس إسماعيل عمر جيله يحصل على 167.535 صوتا، أي 98,58% (…) هذه هي النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية في 9 نيسان 2021″، موضحا أن النتائج النهائية ستصدر قريبا عن المجلس الدستوري.
وأدلى الناخبون في جيبوتي بأصواتهم لانتخاب رئيس لهم في هذا البلد الاستراتيجي الصغير الواقع في القرن الأفريقي.
المصدر: إرم