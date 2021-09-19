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الأحد، 19-09-2021 10:46 م

إعادة تسيير الرحلات الجوية بين مصر وليبيا

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الوكيل الاخباري - اتفقت مصلحة الطيران المدني في ليبيا ومصر على إعادة تسيير الرحلات الجوية المباشرة إلى مطار القاهرة الدولي بحلول نهاية الشهر الحالي.

وبحسب وكالة الأنباء الليبية، فقد أفاد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الاحد، أن الاتفاق جاء عقب الزيارة التي أجراها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة خلال الأيام الماضية لجمهورية مصر العربية، والتي تم خلالها التوقيع على العديد من الاتفاقيات مع الجانب المصري، والتي كان من بينها مذكرة التعاون بين وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية ونظيرتها المصرية .

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