إعادة فتح السكك الحديد فائقة السرعة بين هونغ كونغ والصين

الوكيل الإخباري - بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من الإغلاق بسبب القيود المرتبطة بكوفيد-19، أعيد فتح خط السكك الحديد فائقة السرعة من هونغ كونغ إلى البر الرئيسي للصين في وقت مبكر من اليوم الأحد.



لكن لا تزال هناك بعض القيود على العملية، إذ لا تعمل القطارات حتى الآن على طول الطريق إلى بكين، حيث يمكن أن يكون هناك 5000 راكب فقط كل يوم، في كل اتجاه، ويتعين عليهم جميعا إكمال اختبارات بنتيجة سلبية للكشف عن كوفيد-19 في غضون 48 ساعة قبل السفر.

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وكانت إعادة افتتاح خط السكك الحديد جزءا من التخفيف المستمر لقيود السفر المرتبطة بكوفيد-19 في هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين، والتي بدأ تخفيفها مطلع الشهر الماضي.



عندما ظهرت التقارير الأولى عن تفشي الفيروس أواخر عام 2019، دعا كثيرون في هونغ كونغ إلى إغلاق روابط السفر مع البر الرئيسي للصين.

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