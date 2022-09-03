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السبت، 03-09-2022 12:21 م

إعادة فتح مضيق البوسفور بعد إغلاقه مؤقتا بسبب تعطل سفينة

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الوكيل الإخباري - قالت قناة "RTR" نقلا عن خفر السواحل التركي إنه تم استئناف حركة مرور السفن في مضيق البوسفور بعد تعليقها مؤقتا بسبب تعطل سفينة كانت في طريقها من اسطنبول إلى أوكرانيا.

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وأضافت القناة التلفزيونية التركية نقلا عن خفر السواحل: "عادت حركة السفن في المضيق".


وتم تعليق حركة مرور السفن في مضيق البوسفور في وقت سابق من اليوم السبت بسبب حادث لسفينة الشحن "بريزا" التي يبلغ طولها 107 أمتار، والتي رست في كانديلي بعد تعطلها وهي في طريقها من اسطنبول إلى أوكرانيا.


وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أفاد خفر السواحل التركي بأن السفينة "ليدي زيما" التي يبلغ طولها 173 مترا جنحت في مضيق البوسفور بسبب تعطل الدفة. نتيجة لذلك، توقفت حركة الشحن على طول المضيق، ولكن بعد بضع ساعات أعيد استئنافها.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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