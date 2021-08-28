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السبت، 28-08-2021 02:00 م

إعصاران قويان يقتربان من سواحل الولايات المتحدة

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الوكيل الإخباري - يقترب إعصاران قويان في المحيطين الهادئ والأطلسي من سواحل الولايات المتحدة، ما أسفر عن إطلاق استعدادات واسعة النطاق في عدد من الولايات الجنوبية للبلاد.

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وفي المحيط الهادي، أكد مركز الأعاصير الوطني الأمريكي (NHC) اليوم السبت أن إعصار "نورا" الذي يقع الآن على بعد نحو 230 ميلا (370 كم) جنوبي غربي سواحل المكسيك يزداد قوة وتحول من فئة عاصفة استوائية إلى إعصار (أي فئة أخطر).


ومن المتوقع، حسب توقعات المركز، أن يبلغ الإعصار الذي تصل سرعة رياحه 120 كم في ساعة سواحل المكسيك في وقت لاحق من اليوم أو غدا، ثم سيتوجه إلى خليج كاليفورنيا غدا الأحد والاثنين.


بالتزامن مع ذلك، تستعد المناطق الجنوبية للولايات المتحدة لوصول إعصار "إيدا" الذي يقترب من سواحل البلاد في جنوب شرقي خليج المكسيك.


ومن المتوقع أن يصبح "إيدا" الذي تصل سرعة رياحه حاليا نحو 130 كم في ساعة، حسب NHC، عاصفة شديدة الخطورة من الفئة الرابعة لدى بلوغه سواحل أمريكا أواخر الأسبوع الجاري، ما دفع سلطات ولاية لويزيانا إلى إعلان حالة الطوارئ.


وحذرت هيئة الأرصاد الوطنية من أن "إيدا" الذي من المتوقع أن ترافقه أمطار غزيرة وفيضانات عارمة قد يلحق أضرارا واسعة بلويزيانا وولاية ميسيسيبي المجاورة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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