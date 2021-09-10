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الجمعة، 10-09-2021 09:42 ص

إعصار 'أولاف 'في الساحل المكسيكي

عصار


الوكيل الإخباري - أعلنت المكسيك أن العاصفة "أولاف" ازدادت قوة، وتحولت إلى إعصار من الفئة 2، وضربت الساحل قرب خوسيه ديل كابو شمال غرب البلاد حيث المنتجع البحري الشهير لوس كابوس.

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ولفت المركز الوطني المكسيكي للأعاصير إلى أن "أولاف ضرب اليابسة قرب سان خوسيه ديل كابو، وعند الساعة الثالثة والنصف بتوقيت غرينتش يوم الجمعة كان الإعصار على مسافة 40 كيلومترا قبالة سواحل كابو سان لوكاس و135 كيلومترا من لاباز في ولاية باخا كاليفورنيا سور في شمال غرب البلاد".


ويتجه الإعصار نحو الشمال الغربي بسرعة 19 كيلومترا في الساعة مصحوبا برياح سرعتها 155 كيلومترا في الساعة ما يجعله إعصارا من الفئة الثانية على مقياس سافير- سمبسون الذي يضم خمسة مستويات.


وفي أغسطس الماضي، ضرب الإعصار "غرايس" الذي كان من الفئة الثالثة فيراكروز في شرق المكسيك ما أدى إلى مقتل 11 شخصا على الأقل في هذه الولاية و ولاية بويبلا المجاورة في وسط البلاد.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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