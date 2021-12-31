إعصار راي يخلف أكثر من 400 ضحية وخسائر تفوق 459 مليون دولار في الفلبين

الوكيل الاخباري - قال رئيس الوكالة الوطنية الفلبينية للكوارث، ريكاردو غالاد، في مؤتمر صحفي، إن عدد الوفيات المسجل جراء الإعصار راي وصل إلى 405 وفيات، معظمها بسبب الغرق وتساقط الأشجار والانهيارات الأرضية، وان 82 شخصا في عداد المفقودين إلى جانب إصابة 1147 شخصًا، وفق ما نقلت شبكة (سي ان بي سي).

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وقال غالاد، إن أضرارًا لحقت بأكثر من 530 ألف منزلا، ودُمر ثلثها بالكامل، في حين تشير التقديرات إلى أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والزراعة تعادل 459 مليون دولار.



وراي هو الإعصار الخامس عشر والأكثر حصدًا للأرواح الذي يضرب الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا في 2021.