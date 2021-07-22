إعصار قوي في روسيا - فيديو

الوكيل الإخباري - أعلنت مصالح الأرصاد الجوية الروسية، اليوم الخميس، عن احتمال وقوع عاصفة رعدية وهطول أمطار غزيرة في منطقة سوتشي، جنوبروسيا، في الفترة بين 22 و23 يوليو/ تموز الجاري.

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ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية فوق البحر محذّرين من احتمال خطر حدوث تدفقات طينية صغيرة، وفقا لما نقله موقع "كوبان" الروسية.



في كوبان، ستكون هناك مراقبة على مدار الساعة في أقسام الأنهار الخطرة بشكل خاص، حيث أصدر النائب الأول للحاكم، أندريه ألكسينكو، تعليماته إلى رؤساء سوتشي ومنطقة توابسي والبلديات الجبلية وسفوح الجبال لتطبيق نظام التأهب الشديد.

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