إعصار يجتاح وسط اليابان ومقتل شخصين

الوكيل الإخباري - اجتاح إعصار هائل وسط اليابان، اليوم السبت، متسببا في هطول أمطار غزيرة ورياح شديدة، ما أدى إلى حدوث انهيار أرضي ومقتل شخصين على الأقل وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل.

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ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية قولها، إن بعض الأجزاء من المنطقة الواقعة جنوب غربي العاصمة طوكيو شهدت أمطارا وصل منسوبها إلى 200 مليمتر خلال 24 ساعة حتى صباح اليوم.



وبينت أن رجلا في الأربعينات من عمره لقي حتفه في انهيار أرضي كما تم العثور على رجل عمره 29 عاما ميتا بعد أن سقطت سيارته في خزان.



من جانبها، أكدت شركة "تشوبو إلكتريك باور جريد" أن الكهرباء انقطعت عن نحو 120 ألف منزل، مشيرة إلى أن انهيارا أرضيا أدى إلى سقوط برجي كهرباء.



واضافت "نتوقع أن يستغرق إعادة الكهرباء بعض الوقت بسبب الانهيارات الأرضية، من بين عوامل أخرى".



وباشرت شركة سنترال جي أر تشغيل بعض خدمات القطارات السريعة التي تم تعليقها من مساء الجمعة بسبب الأمطار.



بدورها، أصدرت وكالة الأرصاد الجوية تحذيرات من الأمواج العالية والأمطار الغزيرة وانزلاقات التربة والفيضانات في وسط وشرق وشمال اليابان بما في ذلك العاصمة طوكيو .

بترا