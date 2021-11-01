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الإثنين، 01-11-2021 04:00 م

إعلامي يفجر مفاجأة حول عمل ابنة جورج قرداحي

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الوكيل الاخباري - كشف الإعلامي، عبد الجليل السعيد، بقناة "24 السعودية"، أن باتريسيا، ابنة وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، ما زالت تعمل في قناة "MBC"، بالرغم من الجدل الحاصل نتيجة تصريحات والدها.

وعلى حسابه في "تويتر"، قال عبد الجليل السعيد: "ابنة جورج قرداحي باتريسيا تعمل في قناة "mbc" حتى الآن، ولها منصب رفيع في "mbc Academy".

ومن ثم طالب الإعلامي بطرد ابنة قرداحي من القناة العائدة للسعوديين، على خلفية تصريحات والدها حول حرب اليمن، المسيئة للسعودية.

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