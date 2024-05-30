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الخميس، 30-05-2024 10:36 ص

إعلام تركي: حليف أردوغان يدعوه للتعاون العسكري مع بشار الأسد

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الوكيل الإخباري - دعا زعيم حزب الحركة القومية التركي، دولت بهجلي، الرئيس رجب طيب أردوغان إلى تعاون عسكري مع الرئيس السوري بشار الأسد، للقضاء على "تهديد المسلحين الأكراد في سوريا".

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وفي تصريحات خلال كلمته أمام كتلة الحزب بالبرلمان، دعا بهشالي "الحكومتين التركية والسورية إلى التعاون العسكري ضد عناصر حزب العمال الكردستاني"، بحسب ما نقلت صحيفة "زمان" التركية.

وقال بهجلي: "يجب ألا تسمح الجمهورية التركية أبدا عبر الطرق الدبلوماسية بمحاولة تطويقها بالمناطق التي احتلها وغزاها التنظيم الإرهابي وذلك من خلال الاتفاق المتبادل والمصالحة مع الإدارة السورية.. أوصي تركيا وسوريا بتنفيذ عمليات عسكرية منسقة في منبع التنظيم الإرهابي الانفصالي، وفي مناطق المستنقعات التي يتكاثر فيها".


وأشار بهجلي إلى أن "الولايات المتحدة تجهز لعبة جديدة في شمال سوريا، سيتم إجراء ما يسمى بالانتخابات الإقليمية في شمال شرق سوريا في 11 يونيو. وهذا يعني مرحلة جديدة في تقسيم تركيا، ومن الواضح أن الولايات المتحدة ترى أن الحوار مع الإرهابيين أمر ذو أهمية استراتيجية في المكان الذي وصفه التنظيم الانفصالي بروج آفا، وينبغي على تركيا أن تتعاون مع الإدارة السورية وأن تبني جسرا من التعاون حتى لا يسمح بغزو المنظمة الإرهابية".

 

RT

 




 

 


 

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