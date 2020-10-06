إعلان الكشوف النهائية لمرشحي انتخابات مجلس النواب بمصر

الوكيل الاخباري- أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر عن الانتهاء من الكشوف النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس النواب، وحددت يوم غد الأربعاء آخر موعد للتنازل عن الترشح.

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وأكد رئيس الهيئة، لاشين إبراهيم، في تصريحات صحفية مساء أمس الاثنين على "الانتهاء من مراجعة كافة الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة"، وقال إن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت يوم 7 أكتوبر آخر موعد لتنازل المرشحين لبعضهم البعض، ثم نشر التنازلات في جريدتين واسعتي الانتشار يوم 8 أكتوبر.



وفيما لم يشر رئيس الهيئة في تصريحاته إلى عدد المرشحين، إلا أن بيانا للهيئة، صدر عقب إغلاق باب الترشح، أعلن قبول 4006 مرشحين للتنافس على المقاعد الفردية، وثماني قوائم للتنافس في الدوائر المخصصة للقوائم.



ويبدأ التصويت في المرحلة الأولى في الانتخابات للمصريين في الخارج أيام 21 و22 و23 أكتوبر، ويومي 24 و25 أكتوبر للمصريين في الداخل، وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.



وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 14 ديسمبر المقبل كموعد أقصى لإعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب المصري.



المصدر: روسيا اليوم









